Am 27. April öffnen sich die Tore zur Leipziger Buchmesse. Vier Tage lang wird dann überall gelesen – auf dem Messegelände und in der Innenstadt. Was erwartet den Lesefreund?

Leipzig - Nach drei Jahren Buchmesse-Abstinenz in der Pleißestadt wollen die Messe-Macher wieder durchstarten. Für dieses Jahr wurde der Frühjahrstreff der Branche sicherheitshalber in den April verschoben, also einen Monat später als der traditionsreiche März-Termin. Werden die Besucher wie in Vor-Corona-Zeit strömen? Die Verlage sind jedenfalls zurück. Das Programm mit neuen Formaten ist wie gewohnt vielseitig. Zehn Tipps für den Buchmesse-Besuch.