„New Work“ 25-Stunden-Woche und Coworking: Wie sich die Arbeitswelt in Sachsen-Anhalt verändert

Wie können Arbeitgeber in Zukunft attraktiv für ihre Mitarbeiter sein? In Quedlinburg findet dazu die Konferenz „HR Campus Mitteldeutschland“ statt. Diese Unternehmen in Sachsen-Anhalt haben mit dem Wandel bereits begonnen.