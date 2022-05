Aktivisten von „Letzte Generation“ legen Pipelines im Land lahm

Aktivisten der Initiative „Letzte Generation“ versuchen seit Ende April bundesweit gezielt Öl- und Gaspipelines lahmzulegen. Auch in Sachsen-Anhalt steht die Gruppe offenbar hinter mehreren Übergriffen. Die Schäden gehen allein in einem Fall in die Zehntausende.

Mehrfach in dieser Woche legten Aktivisten von „Letzte Generation" Versorgungsleitungen in Sachsen-Anhalt lahm.

Magdeburg - Es ist Dienstagmittag, als zwei Männer aus Bayern über den Zaun der Öl-Pumpanlage in Elbeu bei Wolmirstedt klettern und an den Ventilen der dortigen Öl-Pipelines drehen. Sie schaffen es, den Ölfluss so zu manipulieren, dass die Pumpen stoppen. Einer der beiden, ein 59-Jähriger, kettet sich danach mit dem Hals an die Leitung und klebt seine Hand ans Notfallventil. Entstandener Schaden: allein hier geschätzt 70000 Euro.