Viele Apotheker im Land sind unzufrieden. Am 14. Juni schließen sie sich deshalb einem bundesweiten Streik an. Die Bürger sollten sich früh genug darauf einstellen. Die Beteiligung wird hoch sein.

Magdeburg - Leicht hat es sich Thomas Rößler mit seiner Entscheidung nicht gemacht: „Ich musste meine Apotheke in den vergangenen 25 Jahren einmal pandemiebedingt schließen.“ Jetzt wieder, da sich der Inhaber der Magdeburger Victoria-Apotheke am 14. Juni am bundesweiten Protest seiner Berufsgruppe beteiligt. „Es laufen einfach zu viele Dinge in eine falsche Richtung“, sagt Rößler. Lieferengpässe, eine überbordende Bürokratie und stagnierende Honorare seien die drängendsten Probleme.