PRODUKTIONSSTOPPS UND CHIPMANGEL Autohäuser in Sachsen-Anhalt: Frische Ware fehlt, die Preise für Gebrauchte steigen - Was das für Kunden bedeutet

Wer zurzeit ein Auto kaufen will, hat es schwer: In den Autohäusern in Sachsen-Anhalt mangelt es an Neuwagen, gleichzeitig steigen die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt.