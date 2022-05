Halle (Saale)/MZ - Weniger Bewerber, mehr Bedarf: Der Mangel an Nachwuchs in Industrie und Handwerk in Sachsen-Anhalt verschärft sich. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit blieben von aktuell 12.310 angebotenen Ausbildungsplätzen in den Betrieben 1.510 Stellen unbesetzt. Damit konnte für gut jede zehnte offene Stelle kein Azubi gefunden werden.