Wegen zu hoher Energiepreise: Traditionsbäckerei Schieke schließt nach fast 75 Jahren

Dessau/MZ - Oliver Schieke macht Schluss: Am 30. September wird er die beiden Geschäfte seiner Bäckerei in der Kornhausstraße und in der Heidestraße das letzte Mal öffnen. „Ich trete den geordneten Rückzug an“, kommentiert der Inhaber diesen Schritt.