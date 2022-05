Bald überall 2G und 3G am Arbeitsplatz in Sachsen-Anhalt?

Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt befürwortet eine gesetzliche Regelung für 3G in Betrieben. Einigen geht das nicht weit genug.

Aus der Gastronomie kennt man Restriktionen. Was erwartet Ungeimpfte künftig in ihren Unternehmen?

Magdeburg - Geimpft? Genesen? Getestet? In Sachsen-Anhalts Wirtschaftsverbänden werden mit steigenden Inzidenzzahlen Rufe nach einer gesetzlichen Regelung zu 2G und 3G laut. Klaus Olbricht, Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg (IHK), fordert verpflichtende 2G- und 3-G-Regeln am Arbeitsplatz. „Ohne Regeln laufen wir Gefahr, dass unsere Unternehmen erneut lahmgelegt werden“, so Olbricht gestern anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse der jüngsten IHK-Konjunkturumfrage. Zudem müsse der Impfstatus von Mitarbeitern abgefragt werden können, so IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang März.