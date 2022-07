Magdeburg (dpa) - Ein Mangel an jungen Gebrauchtwagen hat den Markt für dieses Segment in Sachsen-Anhalt deutlich einbrechen lassen. Das habe im Juni 2022 ein Minus von 27,6 Prozent bedeutet, so der Verband. Im Juni 2021 seien noch 15 365 Gebrauchte verkauft worden, so der Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes.

Die höchsten Verluste mit minus 22,7 Prozent auf 19 665 Fahrzeuge seien bei den Dieseln bilanziert worden (Vorjahr: 25 436). Benziner hätten im ersten Halbjahr ein Minus von 14,3 Prozent auf 43 923 (Vorjahr: 51 260) Verkäufe verbucht. Steigerungen habe es hingegen bei Stromern mit plus 135,5 Prozent auf 624 (Vorjahr: 265) und Plug-in-Hybriden mit plus 93 Prozent auf 695 (Vorjahr: 351) gegeben.

Die Nachfrage sei groß, das Angebot zu klein. Da es auf dem Neuwagenmarkt weiter sehr wenige Zulassungen gebe, bleibe der Mangel an jungen Gebrauchtwagen das vorherrschende Thema. Dies werde durch die Modellpolitik der Hersteller angeheizt, die ihre Modellpalette „im kleinen Bereich“ ausdünnten.