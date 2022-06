Beerdigung Bestattung: eine Kirche wird zur „Totenstadt“

In St. Nicolai der Lutherstadt Eisleben entsteht das erste Kolumbarium (Urnenschrein) Sachsen-Anhalts in einer Kirche. Nach der Fertigstellung im Februar 2022 können in der „Totenstadt“ rund 1100 Urnen beigesetzt werden. Die Nachfrage ist bereits jetzt groß.