Rabattaktion „Black Friday“: Wie viel lässt sich wirklich sparen?

Das Weihnachtsgeschäft in Sachsen-Anhalt ist schleppend angelaufen. Viele Händler hoffen nun auf Umsätze am „Black Friday.“ Wozu Experten bei Schnäppchenjagd raten.

Auch viele stationäre Geschäfte setzen inzwischen auf Rabattaktionen am "Black Friday".

Halle/MZ - Nicht nur Online-Händler, auch immer mehr Innenstadtgeschäfte werben mit Preisnachnachlässen am „Black Friday“. Damit soll die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts eingeläutet werden. Mehr als fünf Milliarden Euro werden die Deutschen an diesem Freitag laut Handelsverband HDE ausgeben. Doch wie günstig sind die Angebote wirklich? Und leiden die Händler in Sachsen-Anhalt bereits unter einer Konsumzurückhaltung? MZ-Redakteur Steffen Höhne beantwortet wichtige Fragen.