Chip- und Containerkrise: Lange Lieferzeiten für Geschenke in Sachsen-Anhalt

Smartphones, Tablets, Spielzeug: Viele Produkte haben ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit lange Lieferzeiten, denn die weltweiten Produktionsketten stocken. Was Sachsen-Anhalts Händler den Geschenkekäufern raten.

Einige Wünsche werden dieses Weihnachten wohl nicht in erfüllen gehen wegen der Chip- und Containerkrise.

Magdeburg - Das Weihnachtsgeschäft läuft und die ersten Händler in Sachsen-Anhalt sehen, wie sich langsam die Regale leeren. „Bei Smartphones sieht es eng aus und auch die Tablets bröckeln langsam weg“, sagt Technikhändler Torsten Haberstroh aus Schönebeck. Dass beliebte Produkte nicht verfügbar sind, liegt in diesem Jahr aber nicht an eifrigen Geschenkekäufern. Es fehlt der Nachschub.