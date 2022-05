Deal bei „Die Höhle der Löwen“ geplatzt: Warum „Aivy“-Gründer aus Sachsen-Anhalt trotzdem jubelt

Gründer Florian Dyballa aus Greppin in Sachsen-Anhalt ergatterte mit seiner App "Aivy" in der TV-Show "Die Höhe der Löwen" einen Deal. Der platzte aber hinterher - warum Dyballa trotzdem jubeln kann.

Greppin/Köln/MZ - Deal oder kein Deal? Fans des beliebten Gründer-TV-Formats „Die Höhle der Löwen“ wissen, dass eine Teilnahme an der Sendung keinesfalls bedeuten muss, dass am Ende eine Einigung mit einem der als „Löwen“ bekannten Investoren steht. Doch was am Montagabend im Fernsehen zu sehen war, ist ein Sonderfall.