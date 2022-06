Berlin/Oschersleben - Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens aus. Auch in Deutschland sind die Verbraucher in hohem Maß von den Auswirkungen betroffen. Die Supermärkte melden einen Mangel an Sonnenblumen- und Rapsöl, Mehl, Nudeln und Toilettenpapier. Viele der Probleme gehen dabei auch auf das Konto von Hamsterkäufern. Doch es könnten schon bald viel mehr Lebensmittel von der Knappheit betroffen sein. Nun hat der Bundesverband Ei (BVEi), der die Interessen der Legehennenzüchter vertritt, Alarm geschlagen. Die Rede ist von einer Eier-Knappheit, die auf die Deutschen zukomme.