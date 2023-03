Hausbau Eigenheime: Besitzer in Sachsen-Anhalt rennen PV-Unternehmen die Bude ein

Auf der Landes-Bau-Ausstellung in Magdeburg werden die Trends einer ganzen Branche sichtbar. Geld nehmen momentan Hausbesitzer in Sachsen-Anhalt in die Hand, um ihre Eigenheime aufzuwerten.