Magdeburg - In vielen Kreisen und kreisfreien Städten Sachsen-Anhalts sinken die Durchschnittspreise für Eigentumswohnungen bis 2035, sagt der Postbank Wohnatlas vorher. „Der Preisboom am Immobilienmarkt hat ein Ende“, heißt es in einer Mitteilung.