Mutter-Tochter-Gespann, auch in schwierigen Zeiten: Cindy und ihre Tochter Rosalie auf einem Spielplatz in Thale. Die Fünfjährige soll nicht mitbekommen, dass ihre Mutter gerade mehr Sorgen umtreiben.

Thale - Cindy geht mit ihrer Tochter die Treppe zur Wohnung hoch. Vierte Etage in einer Siedlung in Thale (Kreis Harz). Es ist kurz nach 16 Uhr, sie hat gerade die fünfjährige Rosalie aus der Kita abgeholt. Cindy steckt noch in Arbeitskleidung, legt Taschen und Schlüssel ab, atmet durch. „Ich bin kaputt. Das war ein anstrengender Tag“, sagt die 39-Jährige. In der Küche holt ihre Tochter eine Melone aus dem Regal. „Jetzt nicht, meine Kleine.“ Und die Tüte mit sauren Apfelringen? „Alles auf einmal geht nicht“, sagt ihre Mutter. Es ist ein Satz, den sie jetzt oft sagt und noch öfter denkt. Denn das Geld wird immer knapper - obwohl sie Vollzeit arbeitet.