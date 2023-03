Immer mehr Menschen wollen kaputte Geräte lieber reparieren als wegwerfen. Die EU plant ein „Recht auf Reparatur“. Wo ist die Reparatur in Sachsen-Anhalt möglich und woran scheitert es oft?

Elektrogeräte reparieren lassen: So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Leonid Sverdlov repariert in Magdeburg hauptberuflich kaputte Elektrogeräte.

Magdeburg - Der Ansturm auf die Reparaturcafés im Land ist riesig. „Es ist so viel zu reparieren wie lange nicht“, sagt Dietrich Zosel vom Repair-Café in Stendal. Ein anderes in Magdeburg wurde den vielen Geräten kürzlich kaum mehr Herr und verhängte einen Annahmestopp.