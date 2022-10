Ladenöffnungszeiten Wegen Energiekrise schließen die ersten Geschäfte in Sachsen-Anhalt früher

Wegen der Energiekrise haben auch in Sachsen-Anhalt die ersten großen Supermärkte ihre Öffnungszeiten verkürzt. So schließen die Marktkauf- Filialen in Burg und Oschersleben eine Stunde eher. Andere Ketten halten sich noch zurück.