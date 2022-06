Erdbeeren selbst pflücken in Sachsen-Anhalt: Alle Infos zu Preisen, Ernte und Saison

In Sachsen-Anhalt gibt es im ganzen Land Betreiber von Erdbeerfeldern, bei denen selbst gepflückt werden kann.

Magdeburg/DUR/it - Es ist wieder so weit - die Erdbeerzeit hat begonnen. Obwohl sich Erdbeeren bereits ohne großen Aufwand im Supermarkt kaufen lassen, setzen viele jedoch auch die eigene Handarbeit. In ganz Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Felder auf denen Besucher selbst tätig werden können, um sich ihre Erdbeeren zu pflücken.

Wie lange ist Erdbeer-Saison?

In Deutschland beginnt die Erdbeerzeit Mitte/Ende Mai. Haupterntezeit sind vor allem der Juni und Juli. Mit dem August werden dann die letzten Früchte von den Sträuchern geholt. Insgesamt rund drei Monate können demnach Erdbeeren in Deutschland gepflückt werden.

Wann kann man Erdbeeren selbst pflücken in Sachsen-Anhalt 2022?

In Sachsen-Anhalt gibt es im ganzen Land Anbieter von Erdbeerfeldern. So können zum Beispiel bereits seit Mitte Mai Erdbeeren im Burgenlandkreis, Saalekreis oder im Landkreis Wittenberg selbst geerntet werden.

Wie erntet man Erdbeeren richtig?

Selbstpflücker sollten darauf achten, dass sie beim Ernten auch ein Stück Stiel an der Frucht lassen. Ein paar Zentimeter über den Blättern kann dieser mit den Fingernägeln abgeknipst werden. Dadurch hält sich die Erdbeere länger frisch und fängt nicht so schnell an zu schimmeln.

Auch auf den richtigen Behälter muss geachtet werden. Wer die Erdbeeren in einem Eimer oder einer Schale aufbewahrt, riskiert durch den Druck matschige Stellen an den Früchten. Viele Betreiber von Pflückfelder verkaufen jedoch die typischen Körbe an Kunden, die selbst pflücken wollen oder bereits geerntete Früchte kaufen möchten. Diese eigenen sich besonders, da durch sie noch Luft zirkulieren kann.

Vor dem Verzehr sollten die Erdbeeren noch einmal abgewaschen werden. Da ist jedoch Vorsicht geboten, da sie mitunter schnell das Aroma verlieren oder Druckstellen bekommen können, wenn sie zu lange unter einem Wasserstrahl gewaschen werden. Experten empfehlen die Ernte kurz in einem Wasserbad zu waschen.

Wie viel kosten Erdbeeren?

In den Supermärkten liegen die Preise für eine 500 Gramm Schale Erdbeeren derzeit zwischen 1,49 Euro bis fünf Euro. (Stand: Mai 2022). Allerdings unterliegen die Preise auch Schwankungen, da sie beispielsweise von der Witterung und den zu erwartenden Erntemengen abhängig sind, informiert das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. "Diese Schwankungen spiegeln sich jedoch auch in den Ladenpreisen wider, und im Vergleich dazu sind die selbstgepflückten Früchte nahezu immer günstiger", heißt es weiter.