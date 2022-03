Saisonarbeitskräfte Erntesaison in Sachsen-Anhalt durch Ukraine-Krieg gefährdet

Die Erntesaison beginnt schon bald mit dem Spargel, aber der Krieg in der Ukraine wirft auch seine Schatten auf die Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Neben steigenden Betriebskosten ist noch unklar, ob genügend Erntehelfer in diesem Jahr kommen wollen - und können.