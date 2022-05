„Flach, quadratisch, altlastenfrei, erdbebensicher und in der Mitte Europas“ - Intel-Chefin schwärmt von Magdeburg

Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin Christin Eisenschmid ist seit 2014 Deutschland-Chefin des US-Chipriesen Intel. Die 56-Jährige, gebürtig in Kirchheim/Teck, verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in verschiedenen Management-Funktionen von Unternhmen aus der Halbleiter- und Kommunikationsbranche. So war sie auch bei Siemens und Infineon tätig.

