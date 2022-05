Alarmierende Zahlen: die Gaspreise schießen in Sachsen-Anhalt durch die Decke

Magdeburg - Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) waren lange Zeit günstiger Gaslieferant in Sachsen-Anhalt. Das ist vorbei. Ab 1. Juli sind für einen haushaltstypischen Verbrauch im Jahr nun 3364 Euro fällig – das ist fast dreimal mehr als voriges Jahr. Hauptgrund: Die Einkaufspreise am Gasmarkt steigen und steigen. „Wir sehen noch kein Licht am Ende des Tunnels“, sagt SWM-Geschäftsführer Thomas Pietsch. Auch in Stendal, Burg und Haldensleben sind die Preise schon drastisch gestiegen.