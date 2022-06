Bahnstreik GDL-Chef Weselsky legt Reiseverkehr in Sachsen-Anhalt lahm

Nur 40 Prozent Nahverkehr und 25 Prozent Fernverkehr im Land. So wie Erika Maaß (70) ging es gestern Vormittag vielen: Seit vier Uhr mit ihrem Enkel von Naumburg nach Sylt unterwegs. Züge ausgefallen, in Magdeburg gestrandet . Sie schlägt sich halt durch. Verständnis für die Lokführer-Gewerkschaft hat sie nicht: „ Mitten in der Ferienzeit trifft es die Falschen“. Erst am Mittwoch erwartet die Bahn wieder einen weitgehend normalen Betrieb.