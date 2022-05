Umweltstudie Gefährliche Hitzetage in Sachsen-Anhalt: 500 Sterbefälle mehr als üblich durch Klimawandel?

In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen steigen. Solch anhaltenden Hitzewellen kosten im Sommer viele Menschen das Leben - auch in Sachsen-Anhalt steigt die Zahl kontinuierlich. Umweltministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert appelliert an die Bevölkerung.