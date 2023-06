Inflation und Personalmangel – viele beliebte Geschäfte in Halle haben es in diesen Tagen nicht leicht. Manche von ihnen müssen aus Kostengründen Personal entlassen und andere sind gezwungen gleich ganz zu schließen. Hier finden Sie eine Auswahl von Geschäften in Halle, die 2023 aus dem Stadtbild verschwunden sind oder deren Aus bereits fest steht.

In den vergangenen und in den kommenden Monaten mussten und müssen viele Geschäfte und Restaurants in Halle schließen. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/ZB

Halle/DUR – Gerade erst musste die Gärtnerei Axt in Halle aufgrund von Inflation und Fachkräftemangel ihr Aus bekannt geben. Das Familienunternehmen in dritter Generation besteht seit 1947 und ist ein fester Bestandteil von Halle. Aber nicht nur die Gärtnerei Axt muss 2023 schließen.

Gaststätte im Buchenweg in Halle-Rosengarten

Für die Bürgerinitiative im Rosengarten gehörte sie zu ihrer Lebensqualität: Die Gaststätte im Buchenweg. Die Betreiber müssen das Lokal nun zum 1. Juli schließen. Einen Nachfolger soll es nicht geben. Viele Mitglieder der Bürgerinitiative sind enttäuscht und geben der Stadt die Schuld für den fehlenden Nachfolger der Gaststätte. Gegenüber der MZ ließ der Beigeordnete der Verwaltung, René Rebenstorf, verlauten, dass aktuell „intern der künftige Umgang mit der Immobilie geprüft wird“. Konkrete Pläne gebe es aktuell aber nicht.

2. Kosmetikgeschäft Yves-Rocher am Markt in Halle

Wer dieser Tage an dem Pflanzen-Kosmetikgeschäft Yves-Rocher am Markt in Halle vorbeikommt, kann sofort die Aufschrift „Wir schließen“ auf den Schaufenstern lesen. Die Nachricht, dass die Filiale am 23. August schließt, hat sich bereits rumgesprochen.

Die französische Kette zieht sich aber nicht nur aus Halle zurück, sondern aus ganz Deutschland. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass man immer wieder lange Schlangen an den Kassen des Ladens sehen kann – wer noch einen Gutschein hat, besitzt in den nächsten Wochen die letzte Möglichkeit, diesen einzulösen.

3. Bio-Restaurant "Kumara"

An der Außenwand des Bio-Restaurants „Kumara“ konnte man bis Ende Mai noch auf einer Tafel „Cia, Amore“ lesen. Nach elf Jahren musste der Laden nun schließen.

Der Grund dafür ist das erhöhte Gästeaufkommen. Die beiden Betreiber, Anne Bethmann und Thomas Lenzen, hatten dank einer tollen Kundschaft die Corona-Pandemie problemlos überstanden, berichten sie. Trotzdem ziehen die beiden nun die Reißleine: „Gemeinsam und mit schwerem Herzen haben wir entschieden, dass wir aufhören, wenn es am Schönsten ist.“

4. Computerspielegeschäft GameStop in der Innenstadt in Halle

Bei GameStop handelt es sich um ein Geschäft, das hauptsächlich Spiele für Computer und Gaming-Konsolen verkauft. Neben Neuware und Merchandising-Artikel haben die Läden häufig auch gebrauchte Spiele im Angebot. Damit war in Halle aber bereits am 4. März 2023 Schluss. Die US-Handelskette schließt viele ihrer Deutschland-Filialen. Neben dem Geschäft in der halleschen Innenstadt ist auch der Laden im Nova in Günthersdorf betroffen.

5. Kultkneipe "Brohmers" an der Bernburger Straße

Ein Geschäft, was noch nicht schließen muss, ist die Kultkneipe „Brohmers“. Die an der Ecke Bernburger Straße/Mühlweg liegende Kneipe bekam im vergangenen Monat noch einmal eine Gnadenfrist. Der Betreiber, Sirko Mann, und sein Team hatten befürchtet, dass man Ende Juni schließen müsse.

Der Grund dafür waren Probleme mit der Eigentümer GmbH, welche den Pachtvertrag nicht verlängerte. Wie so viele andere Restaurants und Geschäfte litt auch das „Brohmers“ unter den Pandemie-Jahren und Personalmangel. Umso mehr freut man sich jetzt, dass man vom Hauseigentümer bis Jahresende einen Aufschub bekommen hat.