Geschäft im Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt bricht ein

2G, 3G: In Sachsen-Anhalt gelten seit Mittwoch strengere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Den Gastwirten und Hotelbetreibern machen die steigenden Inzidenzen und Zugangsregeln zu schaffen. Sie erleben eine massive Storno-Welle. Die Angst vor dem nächsten Lockdown wird größer.

Magdeburg - Der starke Anstieg bei den Corona-Infektionen und schärfere Corona-Regeln setzen den Gaststätten und Hotels in Sachsen-Anhalt zu. Reservierungen in Restaurants werden abgesagt, Hotel-Aufenthalte storniert. „Die Situation ist sehr angespannt“, sagt Michael Schmidt, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Sachsen-Anhalt.