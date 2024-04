Immer mehr Menschen interessieren sich für Outlet-Shopping. Dies stellte das Halle Leipzig The Styles Outlet in Sandersdorf-Brehna im vergangenen Jahr fest, denn es konnte neben einem Umsatzplus auch ein neuer Besucherrekord verzeichnet werden.

Umsatz steigt: Deshalb zieht das Factory Outlet an der A9 mehr Besucher an

Sandersdorf-Brehna/DUR. Das Halle Leipzig The Styles Outlets an der A9 bei Sandersdorf-Brehna kann für das Jahr 2023 einen neuen Besucherrekord und ein Umsatzplus verzeichnen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Laut dem Center haben dazu die neuen Niederlassungen mehrerer neuer Marken, darunter Tommy Hilfiger, Depot und Villeroy & Boch, beigetragen, da diese das Angebot vielfältig erweitert hätten. Des Weiteren sorgten demnach auch Veranstaltungen wie ein Ninja-Parcour und -Turnier im Sommer sowie die jährliche Jungle Night und die Kids Week für viele Besucher. Dies brachte dem Outlet-Center den Angaben nach eine Umsatzsteigerung von 19,9 Prozent sowie ein Besucherwachstum von 19 Prozent ein.

The Styles Outlets: Besitzer sieht positive Entwicklung

Daniel Losantos, Chef von Neinver, dem nach eigenen Angaben führenden Outlet-Betreiber in Spanien und Polen und zweitgrößten Betreiber in Europa, zieht Bilanz: "Diese Ergebnisse knüpfen an die aufeinanderfolgenden Rekordjahre an, die unser Portfolio seit 2017 verzeichnen konnte. Das ist eine sehr positive Tendenz für uns."

Es sei in allen Centern ein deutlicher Anstieg bei der Nachfrage nach Verkaufsflächen verzeichnet worden, sowohl bei Newcomern als auch bei bereits bestehenden Einzelhändlern, so Losantos.

The Style Outlets: Starke Nachfrage der Einzelhändler

Laut dem Unternehmen steige die Nachfrage nach Verkaufsflächen in den Outlet-Centern stetig an, da das Interesse an Outlet-Shopping weiterhin zunehme. Zu den wichtigsten Markenpartnern, die sich dem Portfolio von Neinver angeschlossen oder es erweitert hätten, gehören Rituals, Tommy Hilfiger, Boss, Lacoste, Levi's, Under Armour, Munich, The North Face, Marc O'Polo, Dockers, Villeroy & Boch, Tempe Inditex und Marken der Bestseller Group.

Darüber hinaus soll der Ausbau des Gastronomie-Angebots vorangetrieben werden. Dieses das Outlet-Unternehmen im vergangenen Jahr verdoppeln können.

Während Besitzer Neinver in anderen Outlet-Centern in Europa große Renovierungsprojekte plant, steht im Halle Leipzig The Style Outlets dieses Jahr unter anderem ein Jubiläum an: Am 20. April 2024 feiert das Center sein achtjähriges Bestehen.