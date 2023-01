Händler nimmt kein Bargeld mehr: So beliebt ist Kartenzahlung in Sachsen-Anhalt

Ein Elektronikhändler in Halle akzeptiert kein Bargeld mehr. Wie halten es Geschäfte und Kunden in Sachsen-Anhalt mit dem bargeldlosen Bezahlen?

Magdeburg/Halle - Spätestens seit der Corona-Pandemie kann man auch in vielen Bäckereien in Sachsen-Anhalt bargeldlos zahlen. In den Filialen der Bäckerei Düsedau aus Lindhorst nutzt das schon jeder fünfte Kunde, sagt Inhaber David Bahrendt. Einen Mindestbetrag von fünf Euro gibt es. „Es ist ja doch mit Gebühren verbunden“, sagt der Bäckermeister. Ein Elektronikhändler in Halle ist noch einen Schritt weiter gegangen.