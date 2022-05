Konjunkturumfrage Handwerkskammer Magdeburg: Materialengpässe und hohe Preise bremsen Aufschwung in Sachsen-Anhalt

Auch nach der Corona-Pandemie bleibt die Stimmung in Sachsen-Anhalts Handwerksbetrieben trüb. Die Gründe dafür hat die Handwerkskammer Magdeburg am Mittwoch in ihrer Konjunkturumfrage für das Frühjahr 2022 vorgestellt.