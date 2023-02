Zwei Milliarden Menschen auf der Welt essen Insekten. In Sachsen-Anhalt stehen sie fast nirgendwo auf dem Speiseplan oder sind in Vergessenheit geraten. Nur einige Pioniere trauen sich heran.

Hier kommen in Sachsen-Anhalt Insekten auf den Teller

Magdeburg - Knusprige Heuschrecken im Salat oder knackige Käferlarven als Snack? Das gibt es in Sachsen-Anhalt bisher nur selten. „Das Problem ist bei vielen der Kopf“, meint Ronny Wagner. Viele empfinden bei Insekten Ekel oder Angst. Erst recht, wenn sie wie in Wagners Restaurant in Magdeburg auf dem Teller landen.