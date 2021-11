Industrieunternehmen in Sachsen-Anhalt haben 2020 deutlich weniger investiert

Halle (Saale) - Im Corona-Jahr 2020 haben die Industrieunternehmen in Sachsen-Anhalt deutlich weniger investiert. 1,479 Milliarden Euro und damit 12,5 Prozent weniger als im Vorjahr hätten die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus für Sachanlagen ausgegeben, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. In der Chemieindustrie hätten die Investitionen hingegen um 24,6 Prozent auf 413,7 Millionen Euro zugelegt. Bei der Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse ging die Investitionssumme um 49,6 Prozent auf 66,9 Millionen Euro zurück.

Für die Statistik wurden den Angaben zufolge 1346 Betriebe befragt. 1160 von ihnen hätten investiert. Der Löwenanteil sei mit 1,29 Milliarden Euro auf neue Maschinen, maschinelle Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung gefallen.