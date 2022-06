Im Gespräch ist eine Großansiedlung in Sachsen-Anhalt. Der Konzern will bis Jahresende die Standort-Frage klären. Der Oberbürgermeister bestätigt derweil die Gespräche mit weltweit agierenden Investoren.

Magdeburg. Erst kürzlich hatte Intel-Vorstandschef Pat Gelsinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) angekündigt, bis zum Jahr 2030 insgesamt acht große Chipfabriken in Europa bauen zu wollen. Derzeit gebe es etwa zehn Standort-Kandidaten, davon mehrere in Deutschland - und in Sachsen-Anhalt.