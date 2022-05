Intels Schlammschlacht für den Reinraum

Dublin - Wer westlich aus Dublin herausfährt, der kommt nicht dran vorbei. Irgendwann fallen die Blicke auf riesige Baukräne. Wie Wolkenkratzer strecken sich ihre Ausleger in den Himmel. Hier muss etwas Großes entstehen. Der Besucher der Baustelle fühlt sich bestätigt – wenn er hinter die Absperrung darf. Der Wechsel vom frei zugänglichen Areal zum Intel-Betriebsgelände kommt einem Weltentausch gleich. Vom beschaulich-ländlich geprägten Stadtrand Dublins taucht man in die reale technischen Zukunft ein. Das ist also Intel in Leixlip (sprich „Lixlip“). Das also ist die Blaupause für die geplante Investition in Magdeburg-Sülzetal.