Intel-Chefin verrät: Hier sind bereits erste Jobs ausgeschrieben - Bewerbungen sind möglich

Intel investiert in ein neues Werk in Magdeburg - und es wird bereits Personal gesucht.

Magdeburg - 12.000 Arbeitsplätze will Intel in den kommenden Jahren in der Region schaffen, der US-Konzern baut in Magdeburg mehrere Chip-Fabriken. Offiziell soll 2027 die Produktion starten, Bewerbungen sind aber jetzt schon möglich. Was viele nicht wissen: Schon vor Produtionsstart gibt es interessante Jobs.