Generell gilt: Den Dispo sollte man nur kurzfristig in Anspruch nehmen. Doch angesichts hoher Preise überziehen immer mehr Menschen ihr Konto und zahlen dafür auch immer höhere Zinsen.

Konto überziehen immer teurer: So hoch sind die Dispozinsen in Sachsen-Anhalt

Die Dispozinsen in Sachsen-Anhalt sind gestiegen.

Magdeburg - Jeder siebte Verbraucher in Deutschland (14 Prozent) hat einer Umfrage zufolge in jüngster Zeit sein Konto überzogen oder einen Dispokredit genutzt, teilt die Verbraucherzentrale mit. Auch in Sachsen-Anhalt nimmt die Nutzung zu, zeigen Zahlen der Volksbank Magdeburg.