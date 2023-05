Kreditkosten schnellen in die Höhe: Kaum noch Neubau in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Wer in Magdeburg zurzeit ein Haus bauen will, muss viel Geld mitbringen. „Unter einer halben Million Euro für Grundstück und Neubau kann ich mir das in Magdeburg aktuell nur schwer vorstellen“, sagt Ronny Dedens. Er ist seit 20 Jahren Baufinanzierungsberater bei der Sparkasse in Magdeburg.