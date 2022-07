Krise der heimischen Erdbeere: Landwirt in Sachsen-Anhalt zieht die Notbremse

Die Erdbeersaison in Sachsen-Anhalt geht zu Ende. Landwirte haben mit höhren Produktionskosten zu kämpfen, Gewinne erzielen sie mit dem Verkauf kaum. Das hat Konsequenzen für den heimischen Erdbeeranbau.

Magdeburg - Steigende Produktionskosten, wie die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro ab Oktober 2022, wenig Gewinn und das Verbot der Wasserentnahme. Am Ende der diesjährigen Erdbeersaison zieht Patrick Wolter, Betriebsleiter von der Agrargenossenschaft Hohenseeden-Parchen in Elbe-Parey im Jerichower Land, die Notbremse. Was das für die nächste Saison für den Landwirt bedeutet.