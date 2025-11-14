weather bedeckt
  4. Kombucha, Kimchi und Co.: Magdeburger Köchin über Fermentation

Fermentierte Lebensmittel liegen im Trend. Eine Köchin und eine Ernährungsberaterin aus Magdeburg sprechen über die Vorteile und worauf Kunden im Supermarkt achten müssen.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 14.11.2025, 11:38
Elena Gaidamacha ist Mitinhaberin des Restaurants Botanica in Magdeburg. Foto: Robert Gruhne

Magdeburg - René wohnt in einem großen Glas. Er sieht aus wie ein heller Pfannkuchen und treibt in einem durchsichtigen Behälter voll mit rotem Tee. René ist ein Scoby. Umgangssprachlich nennt man ihn auch Teepilz.