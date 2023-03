Chipfabriken Leibniz-Institut zweifelt erneut an Intel-Ansiedlung in Magdeburg

Erneut hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung aus Halle erhebliche Zweifel an einer Intel-Ansiedlung in Magdeburg geäußert. In einem Medienbericht sagen sie die Ökonomen: „Niemand steht Schlange, um in Sachsen-Anhalt arbeiten zu dürfen.“ Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigt sich verärgert.