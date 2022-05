E-Mobilität Leiter des Lithium-Instituts in Halle über den Rohstoff und die Chancen für Sachsen-Anhalt

Die Lithiumherstellung aber steht in Deutschland noch ganz am Anfang. Das neu gegründete Deutsche Lithium-Institut in Halle möchte das ändern. Wie, das erklärt Geschäftsführer Ralf Wehrspohn im Gespräch mit Massimo Rogacki.