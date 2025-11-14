Fermentierte Lebensmittel liegen im Trend. Eine Köchin und eine Ernährungsberaterin aus Magdeburg sprechen über die Vorteile und worauf Kunden im Supermarkt achten müssen.

Magdeburger Köchin fermentiert mit Leidenschaft: So gesund sind die Lebensmittel wirklich

Magdeburg - René wohnt in einem großen Glas. Er sieht aus wie ein heller Pfannkuchen und treibt in einem durchsichtigen Behälter voll mit rotem Tee. René ist ein Scoby. Umgangssprachlich nennt man ihn auch Teepilz.