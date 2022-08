Knappheit von Medikamenten: Kein Fiebersaft in den Apotheken mehr erhältlich

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz müssen Patienten in diesen Tagen zum Teil deutlich länger auf ihre Medikamente warten als sie das gewohnt sind. „Bei uns sind es 91 Positionen im Lager, deren Lieferung nicht wie gewohnt funktioniert“, sagt Apothekerin Grit Enke-Schwarze von der Bärenapotheke in Sangerhausen. In der Mohren- sowie Lutherapotheke in Eisleben sind es gar deren 185, wie Apothekerin Sonja Willert auf MZ-Nachfrage sagt.