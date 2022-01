Mehr Arbeitslose in Sachsen-Anhalt im Dezember - Quote bei 6,7 Prozent

In Arbeitslosigkeit ist in Sachsen-Anhalt im Dezember 2021 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt die Quote aber deutlich niedriger.

Halle (Saale)/dpa - In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresende saisonal bedingt gestiegen. Im Dezember waren rund 74.100 Arbeitslose registriert. Das waren 2900 mehr als im November 2021, aber 9200 Arbeitslose weniger als im Vorjahresmonat, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg in Sachsen-Anhalt im Dezember 2021 auf 6,7 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im November (6,4 Prozent). Im Dezember 2020 hatte Sachsen-Anhalt eine Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent.

Der Arbeitsmarkt zeige sich weiterhin sehr robust, sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. Der aktuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit sei vor allem auf das typische Saisonmuster zum Jahresende zurückzuführen. Arbeitgeber halten sich in den Wintermonaten insbesondere in Berufen, wo Menschen im Freien arbeiten, bei Neueinstellungen zurück. Das betrifft zum Beispiel die Landwirtschaft. Dennoch steige der Bedarf an Fachkräften. Es gebe derzeit 3900 freie Stellen mehr als vor einem Jahr.

Der Stichtag für die Erfassung der Arbeitsmarktdaten war nach Angaben der Regionaldirektion der 13. Dezember 2021.