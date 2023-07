Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kusey - Weihnachten steht bei Meshpack das ganze Jahr vor der Tür. Rund 30 Millionen Bäume holen sich die Deutschen pro Jahr an den Feiertagen in die Wohnungen, meistens eng verschnürt in Plastiknetzen. Viele davon kommen aus dem 800-Einwohner-Dorf Kusey in der Altmark.