Nachwuchs für Handwerksbetriebe in Sachsen-Anhalt fehlt

Magdeburg/Halle (Saale)/dpa - Sachsen-Anhalts Handwerksbetriebe werden zu einem großen Teil von älteren Inhabern über 60 Jahren geführt. Mehr als jeder Fünfte sei älter als 60, teilten die beiden Handwerkskammern (HWK) in Halle und in Magdeburg mit. Vor zehn Jahren sei dieses Alter nur von etwa 12 Prozent der Inhaber überschritten worden, sagte HWK-Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe.

Es kämen immer weniger Junge in den Handwerksbetrieben nach, sagte Grupe. Unternehmer, die in den Ruhestand wechselten, fänden keine Nachfolger für ihre Betriebe mehr. Letztendlich würden die Betriebe schließen müssen. Neben fehlendem Nachwuchs besteht außerdem in vielen Wirtschaftsbereichen ein Fachkräftemangel; der Schritt in die Selbstständigkeit erscheine jungen Leuten häufig unattraktiv.

Besonders hoch sei der Altersdurchschnitt im handwerklichen Gesundheitsgewerbe beispielsweise bei den Orthopädieschuhmachern, sagte ein Sprecher der Handwerkskammer in Halle. Danach komme das Handwerk für den gewerblichen Bedarf, zum Beispiel der Metallbau.

Im Norden des Bundeslandes seien beispielsweise die Uhrmacher eher älter - 55 Prozent der Betriebsinhaber sind nach Angaben der HWK in Magdeburg älter als 60 Jahre. Bei den Klempnerbetrieben seien 50 Prozent der Inhaber älter als 60 Jahre. Es folgten Zweiradmechanikern und Elektrotechniker.

Die Planung und Umsetzung einer Betriebsübergabe sei ein Prozess, der im Extremfall mehrere Jahre dauern könne, sagte Sebastian Scholz, Abteilungsleiter Beratung und Bildung in der Handwerkskammer Halle. Daher sollten Betriebsinhaber rechtzeitig ein stärkeres Augenmerk auf die Nachfolgeplanung legen. „Gerade für junge Handwerksmeister ist eine Betriebsübernahme eine interessante Alternative zur Neugründung.“ Man sollte die Nachfolgersuche beginnen, bevor man gesundheitlich und altersbedingt abbaue, so der Ratschlag.