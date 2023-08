Logistik Neuer Hellofresh-Nachbar in Barleben: Emons eröffnet Standort

Der Logistik-Standort Barleben wächst. Das Speditionsunternehmen Emons zieht neben Hellofresh in eine neue Halle an der A2. Vor allem eine Berufsgruppe wird aus Barleben in Zukunft beliefert.