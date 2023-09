Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Europäische Union will den Einsatz einer großen Gruppe von Industriechemikalien einschränken. Es handelt sich um Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, auch „PFAS“ oder „Ewigkeitschemikalien“ genannt. Die Stoffe sind sehr langlebig und reichern sich in Umwelt und im Menschen an. Einige der Tausenden Stoffe stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Viele Firmen sind allerdings auf PFAS angewiesen – auch in Sachsen-Anhalt.