Preise steigen immer weiter: Sachsen-Anhalter kaufen weniger Lebensmittel ein

Halle/MZ - Wegen der steigenden Lebensmittelpreise, aber auch häufigeren Gastronomiebesuchen nach dem Abebben der Corona-Pandemie kaufen die Sachsen-Anhalter im Supermarkt weniger oder billigere Produkte ein. „Da das Budget in vielen Haushalten nicht steigt, wird natürlich auf Produkte, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, eher verzichtet“, sagt Knut Bernsen, Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen-Anhalt.

Der Einzelhandel mit Lebensmitteln verzeichnete im April 2022 im Vergleich zum Vormonat einen Umsatzrückgang von 7,7 Prozent. Dabei handelte es sich um den größten Umsatzeinbruch gegenüber dem Vormonat seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994, teilte das Statistische Bundesamt mit. Der Rückgang ist umso beachtlicher, weil die Preise im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 8,6 Prozent stiegen.

Verbraucher geben auch wieder mehr Geld in der Gastronomie aus

Besonders hoch sind die Preissprünge etwa bei Butter (plus 45 Prozent), Mehl (28 Prozent) und Nudeln (19 Prozent). Der Handelsexperte Erik Maier von der Handelshochschule Leipzig (HHL) verweist aber noch auf einen anderen Aspekt, der die Absatzverluste in den Supermärkten erklärt: „Während der Corona-Pandemie wurde mehr in den Märkten gekauft, da Gaststättenbesuche wegfielen“, so Maier. Das ändere sich nun. Zudem würden die Menschen wieder mehr verreisen. Das Haushaltsbudget werde neu verteilt.

Thomas Lehne, Inhaber von fünf Edeka-Märkten im Landkreis Mansfeld-Südharz, stellt fest, dass die Kunden vor allem günstigere Produkte kaufen: „Markenprodukte werden teilweise durch Eigenmarken von Edeka ersetzt“, sagt der selbstständige Händler. Zudem würden vermehrt Aktionsangebote genutzt: „Wenn der Preis für den Markenkaffee herabgesetzt ist, dann kaufen einzelne Verbraucher gleich zwei oder drei Packungen.“

Lebensmittelpreise werden nicht so schnell wieder sinken

Der Handelsverband Deutschland hat das aktuelle Kaufverhalten mit einer Umfrage analysiert: Demnach achten 80 Prozent der Befragten beim Lebensmittelkauf stark auf den Preis, selbst in der Gruppe mit monatlichem Haushaltseinkommen ab 4.000 Euro sind es knapp zwei Drittel. 85 Prozent schauen vermehrt auf Sonderangebote. Insgesamt sind die Kunden zurückhaltend bei Einkäufen, wie das Konsumbarometer zeigt (siehe Grafik). Laut Sachsen-Anhalts Verbandschef Bernsen würden die Kunden etwa bei Spezialitäten und Delikatessen sowie Spirituosen und Wein aus finanziellen Gründen eher zurückhaltend zugreifen.

Dass die zurückgehende Nachfrage in naher Zukunft auch wieder zu sinkenden Preisen führt, davon geht HHL-Wissenschaftler Maier nicht aus. „Viele Rohstoffe wie Getreide und Ölsaaten sind knapp, das Angebot wird sich nicht so schnell ausweiten“, sagt er. Aufgrund der Sanktionen gegen Russland würden auch die Energiekosten wohl längerfristig hoch bleiben. Da die Lebensmittel-Hersteller zumeist jährlich Preisverhandlungen mit dem Handel führen, könnte das Preisniveau nach Ansicht von Maier sogar noch weiter steigen.

Auch steigende Löhne dürften die Preise treiben. In der Ernährungswirtschaft in Sachsen-Anhalt sollen laut Tarifvertrag die Gehälter bis 2026 um 26 Prozent steigen. Auch bei nicht tarifgebundenen Unternehmen werden die Löhne anziehen. Am 1. Oktober steigt der Mindestlohn von derzeit 9,82 Euro pro Stunde auf zwölf Euro.