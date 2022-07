Erdgaskunden müssen deutlich mehr zahlen - Stadtwerke erhöhen Abschläge um 50 Prozent 

Dessau-Rosslau/MZ/SB - Dessaus Stadtwerke haben in den vergangenen Tagen 9.120 Gaskunden angeschrieben - und schriftlich über die Gaspreiserhöhungen zum 1. September informiert. Betroffen sind nach Stadtwerke-Angaben die Kunden in der Grundversorgung und in den Sondertarifen, außer im „Garant“, der für eine gewisse Laufzeit nach Abschluss Preisstabilität garantiert.